OTSEBLOGI | 0:2! Holland alustas teist poolaega kiire väravaga

Eestlaste enesekindlus väikse maa-ala peal surve all söötu lükata, palli hoida ja vajadusel isegi triblada on võrreldes Mainzi õuduste õhtuga täiesti teisel, palju paremal tasemel. Seda on tore vaadata. Eriti, kui see õnnestub kah. Nood väikesed hingetõmbehetked on meeskonnale üliolulised, sest suurem osa ajast tuleb niikuinii pallita rügada. See on koht, kus Karel Voolaidi käekiri torkab eredalt silma.