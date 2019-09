OTSEBLOGI | Mida suudab jalgpallikoondis Hollandi ässade vastu?

Paberil on taas asetuseks 4-3-3, aga kaheldav, et see platsil nii välja näeb. Võrreldes Valgevene mänguga on koossseisus kaks muudatust: vigastatud Konstantin Vassiljevit asendab tema 23aastane meeskonnakaaslane Mihkel Ainsalu, kelle jaoks on see neljas mäng A-koondises, kuid esimene valiksarjas.