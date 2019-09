TÄNA OTSEBLOGI | Mida suudab jalgpallikoondis Hollandi ässade vastu? 

Peatreener Karel Voolaid kinnitas eilsel pressikonverentsil, et kavatseb truuks jääda neljamehelisele kaitseliinile. See on kahtlemata värske lähenemine, sest Martin Reim mehitas tagala enamasti viie mängijaga, eriti mängudes nii tugevate vastastega. Näis, kas julge hundi rind on rasvane või haavleid täis.