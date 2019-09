VÕIMAS! Rally Estonia püstitas järjekordse rekordi 

Rally Estonia suutis eesotsas Ott Tänakuga, kuid ka paljude teiste tippmeeskondade - Citröen, Hyundai, Ford - sõitjatega kohale meelitada WRC kodulehe andmetel tervelt 50 000 fänni. Seda on lausa 25% rohkem kui eelmisel aastal, lisaks on tegu rekordiga: nii palju publikut pole üheksa-aastase ajalooga spordiüritusel veel olnud.

Tervele WRCle üliedukaks kujunenud üritust kommenteeris sarja tegevdirektor Oliver Ciesla järgmiselt: “Nii fännid kui ka meedia elavad Ott Tänaku ja Martin Järveoja tegemistele kaasa uskumatult suure huviga. Hindame kõrgelt, et meil on võimalus korraldada seda rallit riigis, kus sporti nii kirglikult suhtutakse. Kuigi tegu pole WRC meistrisarja etapiga, pakub see fännidele suurepärase võimaluse alaga tuttavaks saada. Lisaks on see ideaalseks eelhäälestuseks hiljem toimuvale Soome rallile.”