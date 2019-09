Auto-Moto uudised Andero Lusbo – Euroopa meistrivõistluste tippu kuuluv krossisõitja, kelle isu kasvab süües Henry Lääne , täna, 22:00 Jaga: M

KROSSIÄSS: Andero Lusbo on paar aastat kuulunud Euroopa meistrivõistluste tippu. Foto: Mx July

„Kindlasti on keeruline vahendeid leida. Samas, kui midagi ikka väga tahta, leiad ka lahenduse. Ei saa kohe püssi põõsasse visata, et mul pole raha ega saa sõita. Tuleb ise kõvasti vaeva näha,“ ütleb motokrossisõitja Andero Lusbo. Räpinast pärit tsiklitaltsutaja on saanud tuleristsed MM-sarja tugevaimas klassis ning kuulub Euroopa meistrivõistluste tippu.