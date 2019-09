Karel Voolaid: punktisaldos olen väga pettunud, peame tulevikus suurtelt midagi kätte saama 

„Tsenderduste kaitsmisega jäime hätta. Teisel poolajal tegime ka mõned kiirustatud lahendused ettepoole. Samas, teades juba eelnevalt meie mängijate üldist taset, siis võib-olla olnuks tänases päevas raske rohkemat oodata," sõnas Eesti peatreener Karel Voolaid mängujärgsel pressikonverentsil.

Mängijate julgusest ja tahtest palliga mängida: „Ikka meeldib treenerina seda vaadata. Saime korra ka esimesel poolajal staadioni rõkkama. Kindlasti peavad mängijad ja ka treenerid sellistest momentidest midagi kaasa võtma, et oleks julgust neid uuesti ja uuesti korrata. Tõele au andes tuleb aru saada, et Holland hoiab väga suure aja palli nii hästi enda käes, et selliste võimaluste tekitamiseks jääb aega paraku väheks.

Sealt, kus tavaliselt palli võitsime, oli teekond üles päris pikk. Aga kui võitsime sobivates kohtades palli, siis jäin väga paljudes olukordades mängijate tegutsemisega rahule. Prooviti leida loogilise käike.“

Joonas Tamme ja Ragnar Klavani koostööst: „Meil oli sellest juba enne Valgevene mängu juttu, kuidas liikumiste takistamisega tegeleda. See on jalgpallis eriline olukord, kus vastane teeb ristiliikumise. Kindlasti on ka väga kõrgest klassist kaitsjaid, kes saavad vankumatult pea või jala vahele, aga seekord võime öelda, et meie kaks kaitseliini liidrit pandi raskustesse.

Teine asi ka. Kui äärelt ei tuleks nii kvaliteetseid palle, oleks lihtsam jalgu ja pead vahele saada. Paraku tippmängijad mõõdavad palli päris täpselt. Unustad ristiliikumise ära ning järgmisel hetkel on pall täpselt vastase pea peal. Nii see jalgpallis käib. Näen, kuidas nad pingutavad ja omavahel räägivad, kuidas ründajaid jagada, kuid ikka ei suuda takistada. Tuleb sellega edasi tegeleda, kuidas paremini liikumisi takistada. Kahjuks jäid nad ses osas raskustesse.“

23aastase keskpoolkaitsja Mihkel Ainsalu partiist: „Arvan, et Mihkel tunnetas sarnasust klubi eest tehtud Frankfurdi mänguga. Tean, et ta on enda suhtes väga kõrgete nõudmistega. Väga usun, et ühel heal päeval võib ta lõpetada korralikus klubis. Suured mängud annavad tavaliselt õigeid vastuseid, mille kallal peab veel vaeva nägema. See mäng neid kindlasti andis. Isegi, kui ta episoodiliselt ei saanud parimasse rütmi, siis arvestades, et tal on selliste mängude kogemus olematu, sai ta tegelikult hästi hakkama. Olen rahul.“