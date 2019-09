Jalgpall NALJANINA! Griezmann süüdistas latti lennanud penaltis oma naist Ohtuleht.ee , täna, 09:18 Jaga: M

Antoine Griezmann penaltit löömas. Foto: SIAP/Scanpix

Valitsev maailmameister Prantsusmaa on hetkl kursil, et jõuda muretult 2020. aasta jalgpalli EM-finaalturniirile. Kuna suures plaanis on prantslastel asjad kõik hästi, tuleb ise probleeme tekitades enda elu huvitavamaks teha.