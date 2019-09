MÕNUS KLÕPS | Ott Tänak nautis ühes Neuville'iga Türgi päikest 

"Täna on meil vaba päev Türgis. See oli hea võimalus, et veeta rivaalidest sõpradega üheskoos aega. See pilt ütleb ralli kohta väga palju. Kaks pilooti (Ott Tänak ja Thierry Neuville – K.J.), kes võitlevad MM-tiitli pärast ning kaks teist, kes aeg-ajalt samuti kiiresti sõidavad, veedavad pärastlõuna üheskoos jahiga sõites. Austus ennekõike," kirjutas Sordo sotsiaalmeediasse. "Muideks, siit pildilt näete, et ka Tänak on võimeline naeratama!"