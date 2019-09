Longerousku Bottas paljastas avameelses intervjuus oma suurima kasiinokrahhi 

Soomest on läbi aegade sirgunud kolm vormel 1 maailmameistrit: Keke Rosberg (1982), Mika Häkkinen (1998, 1999), Kimi Räikkönen (2007). Tänavu suure tõenäosusega see rivi ei pikene, kuna MM-sarjas teist kohta hoidev Bottas (221 punkti) jääb seitse etappi enne hooaja lõppu tiimikaaslasest Lewis Hamiltonist (284) maha 63 silmaga.

Kui praeguseks on Bottas poodiumikohtadega harjunud, siis mõistagi pole see alati nii olnud. 2013. aastal Kuninglikku sarja murdnud soomlane sõitis ennast esimest korda punktidele debüüthooajal, kui kihutas Williamsiga USA GP-l kaheksandaks. Põhjanaabrite kirjatsurad uurisid, mida Bottas selle kohta mäletab?

"Oma pohmelli järgmisel päeval!" vastas Bottas. "See tundus tol hetkel minu jaoks kui etapivõit. Tegemist oli meeskonna esimeste punktidega tol hooajal, mistõttu läksime üheskoos tähistama. Nende punktide emotsioon on mul hästi meeles. See oli täiesti võrratu tunne."