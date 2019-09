AMETLIK! Katrina Lehis hõiskas välja uue treeneri nime 

"Viimane nädal on olnud minu jaoks töine ja põnev, kohati ka väga mõtlemapanev," alustas mullu Euroopa meistriks kroonitud Lehis. "Läbirääkimised ja kohtumised uute inimestega on laiendanud mu silmaringi ja andnud väga palju tuge. Selle suure elumuutuse tegemine ei ole kerge, kuid see muutus oli vaja teha ja teen seda koos oma poja ja elukaaslasega.

Mul on siiralt hea meel et nad olid valmis mind selliselt toetama ja selle muudatuse minuga kaasa tegema. Nädal tagasi ei olnud veel selge kuidas minu elu edasi läheb ja kellega koostööd alustan. Valiku tegemisel oli oluline sportlik ja tulemusele orienteeritud valik, kuid vähemoluline ei olnud pere.

Otsuse langetamisel lähtusin minule võimalikult sarnast vehklemisstiili edasikandvatest treeneritest, nende asukohariigist ja sellest tulenevalt oma isiklikust elukorraldusest. Peale läbirääkimisi ja eelmainitud asjaolude üle mõtlemist saan teatada koostöö alustamisest kahekordse maailmameistri Nikolai Novosjoloviga.

Katrina Lehis (keskel) koos Nikolai Novosjoloviga mullu "Eesti vehklemise raamat. 1908 – 2018" esitlusel. Foto: Erki Pärnaku

Nikolai kogemuste pagas ja kirev karjäär ning suur suhete võrgustik said lisaks eelnevatele minu poolt seatud tingimustele määravaks otsuse tegemisel.Olen õnnelik, et Nikolai minu pakkumise vastu võttis!Hetkel olen alustanud üldfüüsilise ettevalmistusega, just selles osas on palju ruumi arenemiseks.