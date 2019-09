Hyundai tegutsemine ärritab Citroeni bossi 

Walesi rallile järgneval nädalavahetusel kihutab Thierry Neuville San Marinos Rallylegendil ning nädal hiljem võtab Sebastien Loeb osa Hispaanias Granada kruusarallist. Loebile on see tänavu kolmas WRC-sarja väline ralli, Neuville'ile teine.

Pole saladus, et Hyundai suur eesmärk on meeskondlik tiitel. Nad hoiavadki ses arvestuses esikohta, kuid edu Toyota ees on eelmise kahe ralliga kahanenud 44 punktilt kaheksale.