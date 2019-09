Kahe isanda teener Novosjolov koostööst Lehisega: olümpiale jõudmine on miinimum 

„Viimane nädal on olnud minu jaoks töine ja põnev, kohati ka väga mõtlemapanev,“ teatas Lehis teisipäeval ajakirjanikele. „Läbirääkimised ja kohtumised uute inimestega on laiendanud mu silmaringi ja andnud väga palju tuge. Selle suure elumuutuse tegemine ei ole kerge, kuid see muutus on vajalik ning teen seda koos oma poja ja elukaaslasega. Mul on siiralt hea meel, et nad olid valmis mind toetama.“