Katrina Lehise kaotanud Helen Nelis-Naukas: kes ei tahaks õunapuu vilju saada? Katrinat jahiti juba ammu! 

„Ma teadsin seda – need märgid olid juba ammu, et käib liginemine minu õpilasele, see algas juba neli aastat tagasi Rio de Janeiro eelolümpial,“ ütleb Nelis-Naukas. „Kes ei tahaks õunapuu vilju saada! Õunapuu üleskasvatamine nõuab ju aega ja vaeva. Minu jaoks on sellised inimesed kadunud.

Mu isa ja ema kasvatasid mind teistsuguseks, et üle laipade ei kõnnita ja omakasu nimel omasid ei reedeta. Ja et raha ei ole peamine. Tähtis on au ja eetika. Ju ma siis polnud need 16 aastat oma. Tuleb välja, et ma ei tundnudki inimest. Alati on muru rohelisem seal, kus meid pole. Aga see on kahjuks eelarvamus, sest igal pool on head ja halba. Tuleb ennast peeglist vaadata ning mõelda, mida saaks paremini teha.“