Andres Sõber USA langemisest: suur üllatus! Valmo Kriisa: seda oli oodata 

„Olen alati ameeriklaste poolt ja kuigi neil olid suuremad tegijad puudu, on väljalangemine mulle suur üllatus,“ arvas Sõber. „Minu meelest sai Popovic (peatreener Greg Popovic – toim.) nad hästi mängima ja tiimi sisekeemia tundus hea.“

„Tänapäeva korvpall on olemuselt nii lihtne, et oluline on meeste vahel tekkiv mõnus fiiling, et koos on hea panna. Ameeriklastel tundus seda olevat küll,“ hindas Sõber ja tõi ka vastupidise näite. „No näiteks Serbial või Venemaal olid küll korralikud satsid, aga omavahel pläriseti ja möliseti nii, et see ei saagi meeskonnavaimule hästi mõjuda.“

Pikaaegne Eesti koondislane Valmo Kriisa küll tänast USA allajäämist otsepildis ei näinud, ent tema jaoks ameeriklaste kaotus üllatusena ei tulnud.

„Suured staarid on puudu. Praegused mehed küll üritavad, aga see pole ikka see,“ arvas Kriisa.

Kriisa meelest oli suur ohumärk alagrupimäng Türgi vastu, mille USA napilt 93:92 võitis. Olgu öeldud, et türklased andsid selles kohtumises võidu sisuliselt ise käest, kuna ei suutnud lõpu eel neljast vabaviskest ühtegi sisse saada.