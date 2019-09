Miks FIS vaikib Veerpalu-Tammjärve dopingujuhtumi osas? 

Nimelt on kõik kolm suusatajat endiselt ajutise võistluskeelu all ning lõplikku lahendust juhtumi puhul pole isegi seitse kuud hiljem.

Miks lõpplahendus viibib, FIS vaikib. Kummaliseks teeb vaikimise see, et samuti Seefeldi dopinguskandaaliga seotud Max Hauke ja Dominik Baldauf said juba ammu nelja aasta pikkuse võistluskeelu.

Norra dopingueksperdi Mads Kaggestadi arvates on kummaline, et tulemust pole ka seitse kuud hiljem.

„See on veider, et kuigi juhtumid on sarnased, pole lahendit. Meetodid ja seotud inimesed on ju samad. Minu meelest peaks see olema üsna selge, et järgnema peaks sarnane karistus,“ arvas Kaggestad.