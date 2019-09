Kas USA koondise kaotus MMil oli üllatus või pigem loogiline tulemus? 

Sõber peab USA kaotust suurüllatuseks, kuid Kriisa meelest oli see sündmuste loogiline käik. „Olen alati ameeriklaste poolt,“ rääkis Sõber. „Ja kuigi neil olid vägevamad tegijad puudu, on väljalangemine mulle suur üllatus. Popovich (peatreener Gregg Popovich – toim.) sai nad edukalt mängima ja tiimi sisekeemia tundus hea.“

Sõbra meelest ei tasu ameeriklaste kaotust seostada tõsiasjaga, et nad on teistest koondistest vähem ühistreeninguid teinud. „Praegu on korvpall olemuselt nii lihtne, et oluline on meeste vahel tekkiv mõnus fiiling – koos on hea panna! Ameeriklastel tundus seda olevat küll,“ hindas Sõber.