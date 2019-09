Tiitlikonkurentsis mängudest hoiduva Tänaku eesmärk – olla jälle targim, mitte kiireim 

Tänak on korduvalt öelnud, et Türgis oli Toyota mullu oma kiirusega kõige rohkem hädas. „Reedel mõtlesime, et kui lõpetame esimese viie-kuue hulgas, oleme juba rahul. Tõesti oli keeruline. Muidugi, teadsime algusest saati, et siin ei võida kiireim, vaid targim mees,“ sõnas Saaremaalt pärit sõitja eelmine aasta.

Türgiks valmistus Tänak Kreekas, kus valitsevad samuti väga keerulised olud. „Arenesime mullu ralli käigus väga palju. Lõpuks leidsime siiski ka mingi kiiruse, aga alguses polnud me konkurentidele lähedalgi. Kuid neid kõiki tabasid probleemid. Türgi on kindlasti ralli, kus on kõige lihtsam mõne mure otsa koperdada,“ ütles eestlane võistluse ametlikule eelvaatele.

MM-sarja üldseisu osas on Tänaku hinnangul vara hakata mänge mängima. „Minu põhieesmärk on praegu igal võidukihutamisel Neuville'i ja Ogier'd edestada.“ Muide, belglase arvates on Türgi tiitlikonkurentsis võtmeralli.

Õnnestuks Tänakul Hyundai ja Citroeni esinumbritest rohkem punkte koguda, nihkuks ta MM-tiitlile veelgi lähemale. Kuna uuele lepingule mõtlev autosportlane on hooaja kolmel viimasel etapil varem häid tulemusi näidanud ning tänavu on ta olnud ülivõimas, oleks konkurentidel teda maruraske alistada.

Muide, tänavune Türgi ralli võib vabalt jääda mõneks ajaks viimaseks. Kui kuulujutud paika peavad, on võistluse korraldajad rahalistes raskustes, mistõttu ei pruugi rahvusvaheline autoliit FIA etappi 2020. aasta kalendrisse kaasata.

