M-Sport ja Hyundai lõpetasid Tänaku allkirja jahtimise! 

Türgi ralli eel teatas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo, et läbirääkimised maarjamaalasega on lõppenud, vahendab portaal Rallit.fi. M-Spordi boss Richard Millener kostis: "Kulutasime Sebastien Ogier' (sõitis võistkonnas 2017 ja 2018) peale palju raha. M-Spordi omanik Malcolm Wilson on toonitanud, et peame keskenduma ka ärile. Meie alluvuses töötab suur hulk inimesi ja me ei soovi kõiki vahendeid panna ühe sõitja peale."