VAHVA! Edukad Eesti rallimehed ronivad autoredelil ülespoole, Märtin andis õpetussõnu 

"Juba mõnda aega on olnud idee proovida kiiremat R5-autot. Õnneks oli MM-Motorspordil meile auto pakkuda ning tegime omaltpoolt vajalikud tegevused, et see idee teoks saaks. Olen tänaseks selle autoga läbinud 70 testikilomeetrit ning saanud Markko Märtinilt õpetussõnu, mida teisiti teha. Kindlasti saab see olema suur väljakutse, kuid tuleviku silmas pidades tuleb see samm ükskord nagunii teha ja miks mitte siis juba selle aasta Eesti meistrivõistluste viimasel etapil," ütles Poom pressiteate vahendusel.