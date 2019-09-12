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OTSE | Türgi ralli: kui keeruliseks osutub ränkraske katsumuse testikatse? 

Ohtuleht.ee, täna, 08:29
OTSE | Türgi ralli: kui keeruliseks osutub ränkraske katsumuse testikatse?
Türgi ralli pakub palju maalilisi vaateid.Foto: Toyota Gazoo Racing WRC
Sel nädalavahetusel keerleb autoralli MM-karussell Türgis, mille olud on hooaja raskeimad. Augustis võidutsesid Ott Tänak ja Martin Järveoja nii Soomes kui ka Saksamaal, tänu millele on eestlastel teist aastat võimalus teha Türgis kübaratrikk. Jälgi Õhtulehe vahendusel, kuidas läheb Toyota esiekipaažil aasta 11. etapp!

Türgi MM-ralli (katse arv, nimi, pikkus ja algusaeg)

Täna

Testikatse Degirmenyani – Icmeler 4,70 km 10.00
SS 1 Marmaris Meydan 2,00 km 20.08

Reede

SS 2 Icmeler 1 24,85 km 08.08
SS 3 Cetibeli 1 38,15 km 09.31
SS 4 Ula 1 16,57 km 10.54
SS 5 Icmeler 2 24,85 km 14.17
SS 6 Cetibeli 2 38,15 km 15.40
SS 7 Ula 2 16,57 km 17.03

Laupäev

SS 8 Yesilbelde 1 33,00 km 08.50
SS 9 Datca 1 8,75 km 10.08
SS 10 Kizlan 1 13,30 km 11.06
SS 11 Yesilbelde 2 33,00 km 13.50
SS 12 Datca 2 8,75 km 15.08
SS 13 Kizlan 2 13,30 km 16.06

Pühapäev

SS 14 Marmaris 1 7,05 km 09.38
SS 15 Gökce 11,32 km 10.36
SS 16 Cicekli 13,20 km 11.24
SS 17 Marmaris 2* 7,05 km 13.18

* – Punktikatse.

MM-sarja üldseis

1. Ott Tänak 205
2. Thierry Neuville 172
3. Sebastien Ogier 165
4. Kris Meeke 80
5. Andreas Mikkelsen 79*
6. Elfyn Evans 78*
7. Jari-Matti Latvala 74
8. Teemu Suninen 70
9. Dani Sordo 62*
10. Esapekka Lappi 62
11. Sebastien Loeb 39*

* – Ei tee kaasa täishooaega.

Võistkondlik arvestus

1. Hyundai 289
2. Toyota 281
3. Citroen 216
4. M-Sport 168

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