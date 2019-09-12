OTSE | Türgi ralli: kui keeruliseks osutub ränkraske katsumuse testikatse?
Türgi MM-ralli (katse arv, nimi, pikkus ja algusaeg)
Täna
Testikatse Degirmenyani – Icmeler 4,70 km 10.00
SS 1 Marmaris Meydan 2,00 km 20.08
Reede
SS 2 Icmeler 1 24,85 km 08.08
SS 3 Cetibeli 1 38,15 km 09.31
SS 4 Ula 1 16,57 km 10.54
SS 5 Icmeler 2 24,85 km 14.17
SS 6 Cetibeli 2 38,15 km 15.40
SS 7 Ula 2 16,57 km 17.03
Laupäev
SS 8 Yesilbelde 1 33,00 km 08.50
SS 9 Datca 1 8,75 km 10.08
SS 10 Kizlan 1 13,30 km 11.06
SS 11 Yesilbelde 2 33,00 km 13.50
SS 12 Datca 2 8,75 km 15.08
SS 13 Kizlan 2 13,30 km 16.06
Pühapäev
SS 14 Marmaris 1 7,05 km 09.38
SS 15 Gökce 11,32 km 10.36
SS 16 Cicekli 13,20 km 11.24
SS 17 Marmaris 2* 7,05 km 13.18
* – Punktikatse.
MM-sarja üldseis
1. Ott Tänak 205
2. Thierry Neuville 172
3. Sebastien Ogier 165
4. Kris Meeke 80
5. Andreas Mikkelsen 79*
6. Elfyn Evans 78*
7. Jari-Matti Latvala 74
8. Teemu Suninen 70
9. Dani Sordo 62*
10. Esapekka Lappi 62
11. Sebastien Loeb 39*
* – Ei tee kaasa täishooaega.
Võistkondlik arvestus
1. Hyundai 289
2. Toyota 281
3. Citroen 216
4. M-Sport 168