PÖIDLAD PIHKU! Vollekoondis peaks EMil olema tippvormis 

Koondisesuve alguses said mitmed põhikoosseisu mängijad pikema puhkuse ja Euroopa Kuldliigas osales Eesti tunduvalt noorenenud koosseisuga. Kui nad viimaks meeskonnaga liitusid, jäi ettevalmistuse aeg lühikeseks, mitmel mehel ilmnesid vigastused ning vormi saavutamine võttis aega, kirjutab Volley.ee.

Fasini sõnul oli puhkus siiski hädavajalik, sest aastaid pärast väsitavat klubihooaega koondisesse tulnud mängijad vajasid seda. "Nad on aastast aastasse saanud aastaringselt tohutu koormuse ja samamoodi polnud võimalik jätkata. Lühikese ettevalmistuse tõttu tekkisid mõned probleemid, aga selleta poleks me hetkel sellises konditsioonis nagu oleme. Pärast Euroopa liiga perioodi said mängijad veel ligi kuu aega puhata, aga see oli väga aktiivne puhkus, kus iga mees sai individuaalse kava ja enamik täitis ka seatud eesmärgid," kirjeldas itaallasest treener.

"Me seadsime kõigile väga konkreetsed eesmärgid jõudmaks heasse konditsiooni ja kõik teadsid seda. See oli vajalik, et uuesti kogunedes oleksid mehed valmis rasketeks treeninguteks, et EMiks tippvormi jõuda. Algus oli raske kõigile, aga kõik pingutasid ja olid väga keskendudnud. Usun, et mõne mängija väljajäämine oli ka teistele mõnes mõttes äratuskellaks," viitas Fasini eelkõige diagonaalründaja Oliver Vennole, kes ei suutnud vajalikku konditsiooni jõuda ja jäi viimasest ettevalmistusperioodist ning EMilt eemale.

"Kõik sundisid end takka ja seesugust keskendumist pole ma ammu näinud. Mängijad mõistsid, et kõva pingutus on aus nii iseenda kui ka kaaslaste suhtes. Töömeeleolu oli tõepoolest suurepärane. Mitmed mängijad võtsid veel mitu kilo alla ja on hetkel tipp-topp vormis. Usun, et meie vormikõver on liikumas üles ja EMil peaks saabuma tippvorm, seda näitavad ka meeste testide tulemused," rääkis treener. "Mõned mängijad on hiljuti vigastustest taastunud (nagu Robert Täht ja Renee Teppan) ja hoiavad end veel pisut tagasi, aga kõik nad on liikunud positiivses suunas. Sportlastel on ikka hädasid, aga üldjoontes on kõik kontrolli all. Isegi Raidul (kogenud libero Rait Rikberg) pole hetkel valusid ja temal on tavaliselt alati kusagilt valus," lisas Fasini.

"Mängudes võib alati minna nii ja naa, selline on sport ja pärast kaotust ei tunne ju keegi end hästi ning mõni ehk ütleb, et tundis end raskelt. Aga see on pigem vaimne pool. Ka mentaalselt on meie meeskond hetkel heas seisus, hoitakse kokku. See on samuti osalt tänu saadud puhkusele ja usun, et ka näiteks Martti Juhkami liitumine on positiivset mõju avaldanud. Tema suhtumine on olnud suurepärane ja ta on olnud väga keskendunud. Ütleksin, et oma ideaalvormist oleme üle 85% saavutanud ja ülejäänu sõltub juba iga kohtumise iseloomust ja sellest, kas saadakse end käima või mitte. Aga eeldused heaks mänguks on loodud," ütles ta lõpetuseks.