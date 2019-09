AI-AI! Kergejõustiku MMi ootab katastroof 

Rootsi ajaleht Aftonbladet teatab, et suurvõistlusele on praegu müüdud kõigest 20 000 piletit ehk 2000 pääset päeva kohta. MMi võõrustav Khalifa staadion mahutab aga tervelt 40 000 inimest.

Araablaste leige huvi on seda silmatorkavam, et tunamullu Londonis külastas MMi kokku 660 000 kergejõustikuhuvilist. Doha võistluse korraldajad kaaluvad areeni ülemiste sektorite kinnikatmist, et tühi staadion vähem pilke püüaks. Tõsi, ilmselt hakatakse ühel hetkel inimestele jagama tasuta pileteid. Samuti on võimalus koolilapsi staadionile tuua.