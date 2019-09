HÄVING! USA korvpallikoondis lõpetab MMi ajaloo halvima tulemusega 

USA mängib nüüd MMil seitsmendale kohale, mis tähendab, et igal juhul lõpetavad nad maailmameistrivõistlused kõigi aegade halvima tulemusega. USA senise korvpalliajaloo kõige kehvem MM-turniir toimus 2002. aastal, kui lõpetati kuuendana. Kaks korda on oldud viiendad (aastatel 1970 ja 1978), kaks korda neljandad (1963 ja 1967), ülejäänud korral on ameeriklased kaela saanud medali.