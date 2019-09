Mika Myllylä 50. sünniaastapäev: mis tappis vastuolulise legendi? 

"Natuke uskumatu on see uudis kindlasti," ütles olümpiapronks Jaak Mae, kuuldes Soome suusaässa Mika Myllylä surmast. "Ta oli ju parimas eas mees, minust vaid kolm aastat vanem. Jah, olen kursis tema alkoholiprobleemiga, aga ei tea, mis põhjustas surma."

Paraku on karm tõsiasi, et teisipäeval kella 11 paiku leiti olümpiavõitja ja neljakordne maailmameister Myllylä, kes on olümpiamängudelt võitnud kuus ja maailmameistrivõistlustelt üheksa medalit, kodunt surnuna. 12. septembril oleks tal täitunud alles 42. eluaasta.