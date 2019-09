Pettunud Sebastien Ogier: meil pole õnne! 

Türgi rallil on järgmisena ees ootamas 38,15 km pikkune mammutkatse, mis on olude poolest võistluse karmim. Lisaks on täna hommikul selle katse kohal avanenud vihmaluugid. Esimene auto läheb rajale 9.31. Kuidas Türgi ralli kulgeb, tule ja jälgi SIIT.