Õige valiku teinud Ott Tänak: ei saa öelda, et nautisin sõitmist 

Nii mõnigi sõitja võttis autosse kaks varurehvi, kuna oli oodata, et Türgi karmides oludes on jalavarjude purunemine väga tõenäoline. Tänak läks rajale ühe varurehviga ega pidanud seda eriliseks riskiks. "Kuna puhastasime teed, ei oodanud me, et teel oleks palju suuri kive. Me polnud kulumise osas küll kindlad, aga lõpuks töötas kõik hästi," sõnas ta WRC otseülekandes.