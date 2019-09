BLOGI HOLLANDIST | Edasipääsulootused minetanud Eesti mängib au ja uhkuse peale

Kaks järjestikust kaotust on Eesti meeskonna edasipääsulootustele pannud küll põntsu, kuid olukord pole lootusetu. Esimene võimalus vigade paranduseks on täna õhtul Tšehhi vastu.



2016. aastal mängisime omavahel kaks korda, korra võitsid tšehhid 3:0, korra meie. Vastamisi mindi kahel korral ka mullu, siis tehti mängud samamoodi pooleks.



Kapten Kert Toobal: "Tegelikult on endiselt kõik võimalik, küll kordades raskem, aga seni, kuni on kõik võimalused õhus, nii kaua meeskond mängib. Kuigi meeskonnal on enne Tšehhi mängu raske, et sellest välja tulla, et leida uus hingamine. See meeskond võidab ainult siis, kui mängime meeskondlikult."



Peatreener Gheorghe Crețu: "Kolm mängu on veel ees ja kõik on lahtine. Palju sõltub sellest, millise suhtumisega me väljakule läheme. Peame jätkuvalt olema võitleja suhtumisega, sest me oleme võitlejad. Lihtsalt veidi rohkem vaprust on vaja ja usku, et suudame paremini mängida. Kindlasti oleks viga, kui sellest olukorrast tragöödia teha.