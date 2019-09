OTSEBLOGI HOLLANDIST | Eesti sai valitseva maailmameistri Poola vastu geimi kätte!

Avageimi statistika: Meie vastuvõtt oli 45% (vs Poola 44%), rünnakuprotsent oli meil 54% (vs Poola 68%).



Tähe kontosse kogunes 6 punkti (+3, 56%), Teppan lisas 5 (+2, 71%). Juhkami on siiani viiest rünnakust vaid ühe maha löönud.