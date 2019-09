OTSEBLOGI HOLLANDIST | Serve võrku taguv Eesti jäi alagrupi autsaideri vastu tagaajaja rolli

Kui eile Poola mängu eel olid Eesti fännid (ja poolakad) põrgulärmi tegemas, siis täna valitseb Aboy hallis palju rahulikum meeleolu. Enne kohtumist haaras mikrofoni ka alaliidu president Hanno Pevkur, kes palus fännidel platsile lähemale tulla, et mängijad poolehoidjate toetust paremini tunnetaksid. Loodame, et nii ka läheb, sest täna on Montenegro vastu kindlasti võitu vaja, kuna tegemist on alagrupi eeldatava autsaideriga.