Kapten Toobal tunneb pinget ka viienda EMi eel: sellepärast ma endiselt koondises olengi 

Sa oled juba kogenud mängija ja neljal finaalturniiril mänginud, kui elevil Sa finaalturniiri pärast oled?

Eks ma ikka olen! Mingisugune tuim tümikas ma pole, sellepärast ma siin veel endiselt olen. See pakub mulle pinget ja on suur asi kogu Eesti jaoks, kogu võrkpalli jaoks ja minu jaoks samamoodi. Ma arvan, et meie tegemised on järjest tähtsamaks saanud kogu Eesti jaoks. Iga kord tekib uus ootusärevus, see ongi see, miks sa seda teed. Siia ei saa ju niisama, pead ikka vaeva nägema.

Kas Sa tunned, et praegune koondis on see, kellega on võimalik midagi suurt korda saata?

Et meil on koondises asjad liikunud tõusvas joones, siis on loogiline, et ise ootad, üldsus ootab, et järsku tuleb veel midagi, järgmine samm. Eks siin selle nädala või kahe jooksul me saamegi teada, kas see samm tuleb või ei tule. Sportlasena ja kindlasti ka treeneritel millestki enamast unistada ongi osa spordist. Minul oli isiklikult eelmisel aastal mingis mõttes kahju, et siis polnud tiitlivõistlust, sest tundsin, et oli mõnus ja võimas rütm sees meeskonnal. Sel aastal on olnud natukene teistmoodi ja sellist sära pole veel leidnud, aga seda saame me siin nende päevade jooksul leida. EM on see turniir, milleks me sel suvel valmistunud oleme. Anname endast kõik ja meeskond loodab, muidu poleks kogu asjal mõtet.

Kelle ees Sa väljakule minnes kõige suuremat vastutust tunned?

Esimesena meeskonna ees ja treenerite ees, iseenda ees samuti. Eks kogu meeskond tunneb järjest enam ka vastutust nende inimeste ees, kes meid siia toetama on sõitnud ja kes meid kodust jälgivad. See teeb meele rõõmsaks ja südame soojaks. Kuidas meil kõik ülesmäge on läinud, on hästi loogiline protsess. Meeskond on paremini mängima hakanud, publikuarv on suuremaks läinud, see on midagi sellist, mida ei saa vägisi tekitada. See teeb päris härdaks vahepeal, see on vägev! Tänu oma toetajatele oleme me erilised ja usun, et iga mängija tunneb seda.

Kuidas esimesele kohtumisele Poolaga läheneda?