TUGITOOLIS SPORTLANE | Tanel Laanmäest sai tippodaviskaja karmide tagasilöökide kiuste 

Vanuses 11-13 oli Tanelil koguni 11 luumurdu. Arstid kahtlustasid, et isa on tema luid vägisi murdnud, et kindlustusest raha saada...

Sportlasena jõudis Tanel esimese särava tulemuseni juba 19aastaselt, kui ta viskas oda peaaegu 82 meetrit. Paraku järgnesid uued tagasilöögid, ent noor mees jätkas sporditeed ja viskas kolm aastat tagasi 85 meetrit.

Ta on triumfeerinud üliõpilaste MMil ja Euroopa karikavõistlustel, kuid kolm viimast hooaega on eri põhjustel ebaõnnestunud. Paljud on soovitanud Tanelil tippspordist taanduda ja tööle minna, ent ta usub, et võimetekohane tulemus on veel tegemata.

Tanel räägib oma värvikast elust siiralt. Muu hulgas tuleb juttu ka sellest, et Tõrvast, kus algas Taneli tõus, on saanud Eesti odaviske pealinn. Peatselt hoiab ta pöialt samast kohast pärit Magnus Kirdile ja loodab, et ta võidab MMil kuldmedali.