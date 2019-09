Martin Järveoja: loodame, et meie purunemised on selleks ralliks tehtud 

WRC-meestest esimesena rajale läinud Tänakul oli raskusi parimatega sarnast kiirust näidata ning kuuendal kiiruskatsel purunes ka tema auto rehv. Peamised tiitlikonkurendid on samal ajal kõrges mängus sees: Sebastien Ogier on teine, Thierry Neuville kolmas.

„Rehvipurunemistega on Türgis nagu on… see juhtus pooltel autodel. Loodame, et meie purunemised on selleks ralliks tehtud,“ sõnas Tänaku kaardilugeja Martin Järveoja Delfi vahendusel. „150 km on minna ja palju kiiruskatseid seisab ees, midagi katki veel ei ole. “