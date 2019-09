ÕL HOLLANDIS | Gheorghe Cretu algkoosseisu väljavahetamisest: mille nimel ma täna riskinuks? 

Meil on ees ootamas veel neli kohtumist, kus meil tuleb võidu peale mängida. Seda matši saime ainult nautida. Meil polnud seda survet, et mis saab, kui kaotame.

Meil on 40aastane sidemängija. Diagonaalründaja, kes vahepeal kuus kuud praktiliselt ei mänginud, ning oleme õnnelikud, et ta üldse siin on. Rait [Rikberg] on ka 37. Lisaks on veel pisiasju, mida ma teile öelda ei saa.