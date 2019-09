ÕL HOLLANDIS | Rait Rikberg pingile tulekust: muidugi kripeldab, aga Cretu on boss 

"Täna ei jagatud edasipääsu ega tähtsaid punkte. Kuna mu vend (Alar Rikberg) on statistika, siis sain juba enne mängu teada, et treenerite mõte on kõigile lahtimängimiseks mänguaega jagada," selgitas libero.

Vahetult enne finaalturniiri teistkordselt isaks saanud Rikberg tunnistas, et tegelikult tahtnuks tema ning teised põhimehed Poola vastu lõpuni platsil viibida ning tegusid teha, kuid treeneri sõna on seaduseks.

"Muidugi kripeldab, sest spordimees tahab alati võita. Kui Gianni (Gheorghe Cretu – K.J.) seda Robile (Robert Täht – K.J) ütles, et pärast teist geimi jäävad põhimehed pingile, siis Robi oli küll sellist nägu, et tema ei jää (naerab). Kui sa Robit tunnet, siis sa tead, et sellist asja, et tema tuleb keset võrdset mängu pingile, ei saa talle öelda.

Aga Gianni on boss. Tema vastutab võistkonna eest ja nii palju kui mina aru saan, siis kõik mehed usaldavad teda 110%. Kui sa küsid, et kas kripeldab, siis muidugi kripeldab, aga sport on selline," sõnas Rikberg.