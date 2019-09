ÕL HOLLANDIS | Robert Täht sattus pärast väljavahetamist Cretuga sõnasõtta 

“Läksin väga raske südamega pingile, aga seda oli lausa lust vaadata, kuidas varumehed külmana mängu tulid ja taset hoidsid," sõnas Eesti parimana 13 punkti toonud Robert Täht.

Täht lisas, et tal tekkis peatreeneriga pärast väljavahetamist Cretuga ka väike vaidlus. "Läksid temaga korra n-ö sõnasõtta. Mina pidin väga vähe tegema, et väike peapesu saada. Aga tegelikult oli see egoistlik minu poolt, sest kõik mehed on kõvasti suvel tööd rabanud ja väärivad mänguaega," selgitas ta.

“Gianni talitas väga targalt. Vahetuste tegemine näitas peatreeneri enesekindlust. Et ta usaldab kõiki mehi ja mehed ei vedanud teda ka alt. Oli väga oluline, et kõik mehed said platsi tunnetada ja on nüüd valmis turniiri edasises faasis meeskonda aitama," sõnas Täht.

Tähe kõrval alustas täna teise nurgaründajana Martti Juhkami. Mida arvas mängust tema? "Algus oli veidi rabe ja vajasime sisseelamiseks aega. Plaan oligi selline, et anda kõikidele võimalus turniiriks valmis olla ja nagu näha, siis saime küll Poolale vastu. Ükskõik, kes meie poolelt on platsil. Meeskonnal on sügavust," sõnas ta.

Martti Juhkami Foto: Martin Ahven