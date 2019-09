Tommi Mäkinen Tänaku katkestamisest: see on täielik müsteerium 

Eestlane sõnas mõnikümmend minutit hiljem WRC otse-eetris, et probleem peitub elektroonikas. Tiimi boss Tommi Mäkinen ütles, et tegu on arusaamatu murega.

Esimese hooga võib ette kujutada, et kas mootor ei saanud kütust või sädet. Need on kaks erinevat varianti. Kui mõlemad toimivad, siis mootor tavaliselt käivitub. Muidugi võib probleem peituda ka elektroonikas, spekuleerida võib kõike, aga peame asja lähemalt uurima."