ÕL HOLLANDIS | Veerandfinaalist unistaval Eestil on võimalik pressida ennast Tokyo olümpia lävepakule 

Olümpiale on võrkpallis asja 12 meeskonnal ning praeguseks on peale korraldajamaa Jaapani omale järgmise suve suurvõistlusel koha kindlustanud Brasiilia, USA, Itaalia, Poola, Venemaa ja Argentina. Alles jäänud viies piletist kuulub vaid üks Euroopale ning see mängitakse välja tuleva aasta jaanuaris Saksamaal kaheksa osalejaga turniiril.