TOHOH! Keenia jooksja püüab MMil korrata legendaarse kuubalase saavutust Toimetas Mihkel Talivee , täna, 16:12

Emmanuel Kipkurui Korir. Foto: AP/Scanpix

Doha MMini on jäänud vähem kui kaks nädalat ning selgumas on koondiste koosseisud. Hiljuti avaldati, millise võistkonna on välja pannud keenialased. Mõnevõrra üllatuslikult on lisaks 800 meetri jooksule poole lühemale distantsile kirja pandud Emmanuel Kipkurui Korir.