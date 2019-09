WRC Superhoos Esapekka Lappi ei jahi võitu, vaid aitab tiimikaaslast Toimetas Kaarel Täll , täna, 16:57 Jaga: M

Esapekka Lappi. Foto: AFP/Scanpix

Laupäeva õhtuks on Türgi rallil sõidetud 13 kiiruskatset ning kaksikjuhtimine kuulub Citroenidele: Sebastien Ogier edestab 0,2 sekundiga Esapekka Lappit. Just soomlase suurepärane hoog on paljude jaoks üllatav. Esikoha andis ta käest pisikese sõiduveaga, mille tegi 12. katsel.