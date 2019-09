Nõmme Kalju kaotas Narva Transi vastu üliolulisi punkte 

28 vooru järel juhib tabelit FC Flora, kellel koos 66 punkti. Neist jääb kahe silmaga maha FCI Levadia, kes ka ühe mängu enam pidanud. Pronksisel kohal on hetkel sel aastal end tublisti ületanud Paide Linnameeskond 59 punktiga ning neile järgneb kaks mängu vähem pidanud Kalju 52 silmaga. Trans on 33 punktiga kuues. Eesti jalgpalli meistrilliigas on kokku 36 vooru.