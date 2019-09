ÕL HOLLANDIS | KARMA!? Poola vastu ise valget lippu lehvitanud Eesti sai valusalt vastu näppe 

Eesti ehitas teises geimis tempomeeste rünnakutest kärme 3:1 algedu, mis paraku sulas kähku. 5:8 kaotusseisus osutas Cretu vihaselt vahetusmeestenurga suunas ning Tammemaa asemel läks väljakule Andri Aganits. Tulu see aga ei toonud, sest Teppani ja Tähe rünnakud põrkusid jätkuvalt vastu Montenegro kiviblokki ning vahe aina kärises ja kärises. 6:10, 7:13, mille peale saatis Cretu kapten Toobali asemel väljakule Markkus Keele.

See vangerdus tõi tulu, sest mõned minutid hiljem said saalis olnud sinisärgid rõkata, sest tablool olid viiginumbrid 15:15. Meie õnneks otsustas Montenegro just siis kahel korral serviga eksida. Seisul 17:16 tõime kaitses paar ülirasket palli üles ning kui Teppan selle veel punktiks realiseeris, rõkkas saalis ka kõige tuimem Eesti poolehoidja.