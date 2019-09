VÕIMAS! Soomlane lõi Inglismaa meistriliigas tiitlikaitsja vastu võiduvärava 

Täna võiduvärava löönud Teemu Pukki on käesoleval hooajal tegemas tõelisi mehetegusid. Viie mänguga on soomlane kirja saanud tervelt kuus tabamust, millega on täna kolm kolli löönud Abrahami ja Agüero (mõlemad 7) järel väravaküttide edetabelis kolmandal kohal.