ÕL HOLLANDIS | Robert Täht: kaelani s*tas olles ei tohi pead norgu lasta 

Ei tasu võrrelda võrreldamatut. Fakt on see, et mängisime täna väga alla võimete mängu. Kõige rohkem on kahju fännidest, kes siia kohale tulnud, ning ka kodus telerite ees olevatest poolehoidjatest, kes meile südamest kaasa elavad. Et pole suutnud neile veel häid emotsioone pakkuda. See suvi on senini sellise taktikepi all kulgenud, et oleme olnud oodatust kehvemad. Aga ütlen veelkord, et see turniir ei ole läbi.