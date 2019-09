ÕL HOLLANDIS | Ardo Kreek: sellel tasemel ei tohiks niimoodi väristada 

"Esimene geim ei saanud käima. Teine geim tulime ilusti järgi ja olime ees, aga ei suutnud lõppu enda kasuks pöörata. Sealt enam käima ei saanud ka. Ma arvan, et teise geimi lõppu see mäng jäi ka," sõnas Kreek pärast valusat kaotust.

Kahju on. Kuidas ei suutnud seda mängu võita. Oleks oodanud hoopis teistsugust tulemust, aga meeskond oli hoopis teisest puust, kui eile Poola vastu," jätkas tallinnlane.

Eesti tegi avageimis koguni üheksa serviviga ning mängu lõpuks koguneis neid kolme geimi peale 17. Kreegi sõnul polnud see tingitud mitte ülepingutamisest vaid lihtsalt üldisest ebakindlusest. "Oli mingi ebakindlus sees, et peame selle mängu võitma. Kõik kaardid on pandud paari mängu peale ning mingil määral keegi väristas. Aga sellel tasemel ei tohiks. Seekord tuleb enda vigadest õppida, mitte teiste omadest, kahjuks," sõnas ta.

Kui palju võis eilne nii-öelda pooleli jäänud mäng Poola vastu tänast mõjutada? "Teadsime enne mängu, et nii tehakse. Mina ei tunneta, et see kuidagi vaimselt mõjub. Kui nii oli kokku lepitud, siis nii oli. Pole midagi. Järgmine päev tuleb olla värske ja samamoodi 100% anda. Kahjuks oli pilt täna natukene teine," vastas temporündaja.