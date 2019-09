ÕL HOLLANDIS | Gheorghe Cretu võidusurvest: me ei suutnud seda pinget taluda  

"Ootasin siit rasket mängu. Oli teada, et tegu on täiesti teistsuguse vastasega. Meie pidime aga võitma ja head võrkpalli näitama, seega pinge oli meie õlul," sõnas loots pärast mängu Eesti ajakirjanikele.

Peatreener ei nõustunud väitega, justkui olnuks täna tegemist vaimse kaotusega. "Asi polnud selle. Teadsime, et peame Montenegrole vastu astuma, kuid sellega kaasnes pinge. Mängijad hakkasid sellele aga liigselt keskenduma. Kahju, et me ei suutnud seda pinget taluda. Me ei võtnud täna kergeid punkte vastu," sõnas ta.

Teise geimi alguses, seisul 7:13 otsustas Cretu põhisidemängija Kert Toobali välja võtta ning kapteni asemel lahingusse saata Markkus Keele. "See oli raske otsus, aga pidime midagi muutma. Väljakule oli vaja uut energiat, sest meie ründajad ei aidanud enam Kerti. Tahtsin esiti seda vahetust teha juba esimeses geimis, aga kuna meil oli paaripunktilin edu, siis lootsin, et saame enesekindlust, mille pealt teise geimi minna. Seda aga ei juhtunud, mistõttu pidin Markkuse sisse tooma. Ta tegi korraliku mängu, kuid ka tema ei saanud ründajatelt abi. Täpselt nagu Kert. Ainus, kes regulaarselt punkte tõi, oli [Kristo] Kollo."