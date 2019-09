ÕL HOLLANDIS | Kert Toobal: kõik läheb enda kapsaaeda, pole kedagi teist süüdistada 

Kert, kas sa karmasse usud? Et eile loobusime võitlemast ning täna ei suutnud enam võidelda?

Eile mängis Montenegro pigem halvasti, aga täna parandasid nad enda mängu tunduvalt. Esimese geimi võiduga said nad kõvasti enesekindlust ja nende asjad hakkasid toimima. Nad on ebameeldiv võistkond. Teadsime seda hästi, aga nad tõestasid seda veelkord. Kõik läheb täna ikkagi enda kapsaaeda. Oleme enne ka samamoodi mänginud. Kui geimis teeme palju vigu, siis ongi halvasti.

Eile küsisime Gheorghe Cretult, kas Poola vastu teises geimis näidatu oli Eesti koondise läbi aegade parim võrkpall. Kas tänane esimene geim oli meie koondise läbi aegade halvim?

Ega esimene geim ei olnud otseselt kehv. Kui teed üheksa serviviga, kuid kaotad kõigest kahe punktiga (23:25), siis pead midagi ka väga hästi tegema. Oleks me Montenegrole kaotanud 15ga, oleks väga-väga halb.

Aga võib-olla olnuks see isegi parem, sest siis oleks rohkem pingutanud. Praegu tundus, et võtame rahulikult, paneme servi sisse ja hakkab tulema. Aga asjad ei hakanud sujuma. Pole kedagi teist süüdistada. Loodan, et meeskond leiab ennast. Loodan, et meeskond usub endasse. Samamoodi, et fännid usuvad meisse veel. Nii kaua kui kõik on teoreetiliselt võimalik, siis tuleb võidelda.

Sind võeti teise geimi alguses pingile. Ootasid seda?