Latvala ja Meeke arvustasid Toyota ralliautot, esimene raputas endale tuhka pähe 

Ralli finišis tõdesid Meeke ja Latvala, et Toyota polnud võidukonkurentsis olemiseks piisavalt kiire. Sama kehtis ka mullu, sest ehkki Tänak võitis ja Latvala oli teine, tuli edu eeskätt konkurentide eksimuste või ebaõnne tõttu.

"Auto oli tugev, kuid kiirusest jäi vajaka," sõnas Latvala. "Tõstan käe üles ja ütlen, et tegin testil vea, kui ei saanud õiget seadistust paika." Meeke ütles: "Meil polnud piisavalt kiirust, et tippkonkurentsis olla. Sellisel [karmide oludega] rallil on meil auto kallal vaja veel kõvasti vaeva näha."