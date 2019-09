Margus Murakas | Türgis mängivad liiga suurt rolli fortuuna ja vastupidavus 

Kui arvestada, et hooaja kolm viimast rallit sõidetakse Walesis, Kataloonias ja Austraalias, võib öelda, et Ogier' šansid taas maailmameistriks tulla on väga head. Pigem oleksin üllatunud, kui Citroen poleks oma probleemidele jälile saanud. Testid ja vaev tasusid ära ning auto pidas vastu.

Muidugi on seda huvitav jälgida, aga keskmiselt sõidetakse seal 20 km/h aeglasemalt kui mujal. Kui Keenia ralli uuesti MM-sarja lisatakse, siis seal on olukord sarnane.

Toyotale sellised rallid praegu ei sobi. Samas pole Tänakut tabanud ECU ehk auto aju probleem kindlasti seotud Türgi raskete oludega. Võimalik, et midagi põles kuskil läbi, aga tegelikult on infot omamata võimatu öelda, miks nii läks. Kui ECUga on mingi häda, siis auto enam käima ei lähe.

Nädalavahetuse üllatajatest rääkides tooksin välja Esapekka Lappi ja Pontus Tidemandi. Lappi enesekindlus lõi vahepeal kõikuma, kuid nüüd oli tal hea stardipositsioon ja soomlane näitas väga head kiirust. Tidemandi puhul tekkis küsimus, kas ta jäi liiga kauaks R5 autoga sõitma. Igal juhul oli rootslane üllatavalt aeglane.

MM-sarja üldseis kolm etappi enne hooaja lõppu:

Ott Tänak (Toytota) 210 punkti Sebastien Ogier (Citroen) 193 Thierry Neuville (Hyundai) 180 Andreas Mikkelsen (Hyundai) 94* Kris Meeke (Toyota) 86 Jari-Matti Latvala (Toyota) 84 Teemu Suninen (M-Sport) 83 Esapekka Lappi (Citroen) 80 Elfyn Evans (M-Sport) 78** Dani Sordo (Hyundai) 72*