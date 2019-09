Gaasi põhja suruv Ott Tänak: eile juhtunu valmistab endiselt pettumust 

Saaremaalt pärit sõitjale sai saatuslikuks mootori juhtaju probleem, mistõttu pidi ta katkestama. Pühapäevaks tuli Tänak rajale tagasi, hoidis autot ja rehve ning edestas punktikatsel Thierry Neuville'i 2,6 sekundiga.

"Meil polnud täna midagi kaotada ning andsime endast kõik. Oleme õnnelikud, et saime punktikatselt lisa," rõõmustas Tänak. "Olen kindel, et see annab tulevikuks lisamotivatsiooni. Muidugi, eile juhtunu valmistab endiselt pettumust," viitas ta katkestamisele. "Hooaja lõpuni on kolm rallit, meil pole teha midagi muud kui maksimaalselt suruda."

Tänaku võimsa esitusega punktikatsel oli rahul ka tiimipealik Tommi Mäkinen. "Eile oli meie jaoks keeruline päev ja võib-olla polnud meie ettevalmistus ralliks ideaalne, sest olud on lihtsalt nii väljakutsuvad. Järelejäänud rallide osas teame, et meie kiirus on hea ning tunneme end enesekindlalt."