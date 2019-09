Võrkpall ÕL HOLLANDIS | Turvamehed ähvardasid Eesti vollefännid saalist välja visata Karl Juhkami, Rotterdam , täna, 19:45 Jaga: M

EESTI EEST! Sinimustvalge trio tõi pärast Poola mängu naeratuse ka peatreener Gheorghe Cretu suule. Foto: Erakogu

Kert Toobal on Eestit võrkpalliplatsil esindanud 306 korral. Meie loo peategelased on väljaku kõrval sinimustvalge trikolooriga edvistanud kõigest seitsmel puhul, kuid neid saadab ilmselt isegi suurem kuulsus kui meie igihaljast kaptenit. Daamid ja härrad, lubagem tutvustada: Sinine, Must ja Valge!